Berlin (dpa/bb) – Die Damen des Berliner HC sind im Viertelfinale der 1. Feldhockey-Bundesliga gescheitert. Der BHC verlor am Samstag auch das zweite Spiel der «Best-of-Three»-Serie beim Mannheimer HC mit 1:2 (0:0). Den Siegtreffer für den deutschen Meister erzielte Charlotte Gerstenhöfer 18 Sekunden vor Schluss per Strafecke. Zuvor hatte Philine Drumm (59. Minute) die Führung von Aina Kresken (50./Strafecke) noch ausgeglichen.

In den Playdowns haben die BHC-Herren hingegen das zweite Spiel gegen den TSV Mannheim Hockey mit 3:2 (2:0) gewonnen und somit zu Hause ein entscheidendes drittes Duell um den direkten Klassenverbleib an diesem Sonntag (13.00 Uhr) erzwungen. Matchwinner war Junioren-Weltmeister Liam Holdermann mit seinem Siegtor drei Sekunden vor dem Ende. Zuvor hatte der BHC eine 2:0-Führung nach zwei Strafeckentoren von Nico Kirstein (15./27.) verspielt. «Ich habe Liam in den Arm genommen und gesagt, ich liebe ihn», sagte BHC-Trainer Darren Cheesman. «Wir haben gezeigt, dass wir die Qualität haben und werden das Selbstbewusstsein nun mitnehmen.»

Die Damen der Zehlendorfer Wespen sicherten sich derweil ein «Playinn» mit dem zweiten Sieg im Playdown der Tabellenletzten gegen den Club Raffelberg. Nationalspielerin Charlotte Stapenhorst (23./Siebenmeter) und Nele Lammers (58.) trafen beim 2:0 (1:0).