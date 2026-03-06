Berlin (dpa/bb) – Die Grünen-Politikerin Clara Herrmann will nicht wieder für das Amt der Bezirksbürgermeisterin in Friedrichshain-Kreuzberg kandidieren. Sie werde zur Wahl im September nicht erneut zur Verfügung stehen, teilte sie in einem Schreiben mit, das an Parteimitglieder verschickt wurde und das der dpa vorliegt. «Mir ist diese Entscheidung nicht leichtgefallen, auch wenn sie mich schon seit einiger Zeit beschäftigt.» Zuvor hatten mehrere Berliner Medien darüber berichtet.

Hermann steht seit 2021 an der Spitze der Bezirksverwaltung. Zu ihren Motiven äußerte sie sich nicht im Detail: «Seit fast 25 Jahren engagiere ich mich in unserem Kreisverband.» Von 2006 bis 2016 sei sie für die Grünen im Abgeordnetenhaus gewesen. «Fast zehn Jahre trage ich nun Verantwortung für unseren Bezirk im Bezirksamt», erklärte die Politikerin. «Persönlich habe ich in dieser Zeit zwei Kinder bekommen und bin nun mit 40 Jahren an einem Zeitpunkt in meinem Leben, an dem ich mich neuen Herausforderungen zuwenden möchte.»





Die Grünen-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung teilte mit, sie nehme Herrmanns Entscheidung mit großem Bedauern und Respekt zur Kenntnis. Herrmann habe den Bezirk über viele Jahre hinweg geprägt – seit 2021 als Bezirksbürgermeisterin. «In dieser Zeit hat sie sichtbare Impulse für einen sozialen, vielfältigen und klimafreundlichen Bezirk gesetzt.»