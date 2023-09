Berlin (dpa/bb) – Der Bezirk Mitte will mehr Ordnung in den Raum um den Berliner Hauptbahnhof bringen und so die An- und Abreise erleichtern. Für das Abstellen von E-Scootern, E-Rollern und E-Mopeds sollen sechs Abstellflächen eingerichtet werden, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Außerdem sollen nicht nur herrenlose Räder und Schrottfahrräder öfter überprüft, sondern auch etwa 140 neue Fahrradstellplätze eingerichtet werden. Taxis dürfen nur vom Washingtonplatz auf der Südseite losfahren, zum Aussteigen kann die Tiefgarage genutzt werden. Die Garage könne auch zum Bringen und Abholen zum Zug (Kiss and Ride) genutzt werden.