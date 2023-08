Werder (dpa/bb) – Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Werder an der Havel sind in der Nacht zum Freitag zwei Bewohner aus dem Gebäude gerettet worden. Eine 55-jährige Frau und ein 62-jähriger Mann kamen wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Im Erdgeschoss brach gegen 1.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Polizei und Feuerwehr holten die Bewohner aus dem Haus. Spezialisten prüfen nun, was der Grund für den Brand war. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung auf.