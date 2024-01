Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach anfänglichem Frost in Teilen Berlins und Brandenburgs wird es am Dienstag bewölkt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet zwischendurch aber längere Sonnenphasen. Dabei liegen die Höchsttemperaturen zwischen sieben Grad in der Uckermark und elf Grad im Bereich des Flämings. Zum Abend zieht es sich zunehmend zu.

In der Nacht zum Mittwoch kann es örtlich nass werden. Die Temperaturen fallen auf sechs bis vier Grad. Am Mittwoch bedecken erneut viele Wolken den Himmel, zeitweise heitert es auf. Laut DWD wird es etwas kühler als am Vortag, mit Temperaturen bis zu acht Grad.

Im Nordwesten der Region kann es im Verlauf der Nacht zum Donnerstag etwas regnen. Mitunter weht ein böig auffrischender Wind. Am Donnerstag bleibt es zunächst regnerisch, lockert aber bereits am Vormittag auf. Dabei werden ähnliche Temperaturen wie am Mittwoch erwartet.