Berlin (dpa/bb) – Ein Bankräuber hat eine Bank in Berlin-Steglitz überfallen. Am Donnerstagnachmittag betrat er die Bank in dem Einkaufszentrum in der Schloßstraße, bedrohte eine 56 Jahre alte Angestellte am Schalter mit einer Pistole und verlangte, dass sie ihm Geld gibt, wie die Polizei mitteilte. Die Frau händigte ihm Bargeld aus, mit dem er flüchtete und zunächst auch entkam. Die Kriminalpolizei ermittelt.