Berlin (dpa/bb) – Ein stark betrunkener Mann soll einen 39-Jährigen in Berlin-Marzahn mit zwei Macheten verletzt haben. Er soll ihm am Freitagabend mehrfach mit den Macheten auf Kopf, Rumpf und Beine geschlagen haben, wie ein Polizeisprecher am Samstag mitteilte. Der Grund war zunächst unklar. «Beide Männer kannten sich nicht.»

Der Angegriffene flüchtete. Rettungskräfte brachten ihn zur Ambulanz ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Angreifer auf einer Parkbank fest. In seiner Tasche entdeckten sie die zwei Macheten und beschlagnahmten sie. Ein Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen ergab den Angaben zufolge rund 3 Promille. Die Beamten brachten ihn in eine Klinik zu einem Psychiater. Dort sei er stationär aufgenommen worden, hieß es weiter.