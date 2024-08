Berlin (dpa/bb) – Ein Mopedfahrer ist beim Abbiegen in Charlottenburg mit einem Auto zusammengestoßen und verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn zur stationären Behandlung ins Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der Mann am späten Freitagabend von der Hardenbergstraße in die Knesebeckstraße einbiegen. Dabei soll er gegen ein entgegenkommendes Auto gestoßen und gestürzt sein.

Der Mann erlitt Hautabschürfungen und klagte über Schmerzen. Bei der Blutentnahme wurde ein Alkoholwert von 1,58 Promille gemessen. Das Alter war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.