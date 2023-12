Potsdam (dpa/bb) – Die Polizei hat einen Mann mit einer Machete auf dem Weihnachtsmarkt in der Potsdamer Innenstadt gefasst. Von dem 34-Jährigen, der 1,95 Promille Alkohol intus hatte, sei nach den bisherigen Ermittlungen aber keine Gefährdung ausgegangen, teilte die Polizeidirektion West am Donnerstag mit.

Am Mittwochnachmittag hätten zwei Mitarbeiter des Weihnachtsmarktes auf dem Luisenplatz den Mann entwaffnen können – «noch bevor der 34-Jährige mit dieser Machete Handlungen vornehmen konnte», schrieb die Polizei. Der Mann flüchtete zunächst. Aber die beiden Mitarbeiter verfolgten ihn und alarmierten die Polizei, die ihn schließlich überwältigte und in Polizeigewahrsam brachte. Es muss laut Polizei nun in den Ermittlungen gekärt werden, warum der 34 Jahre alte Potsdamer eine Machete – also eine Art langes Messer – dabei hatte.