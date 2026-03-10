Halle (dpa) – Ein Fahrgast ohne Ticket hat in einem ICE von Berlin nach München einen Zugbegleiter mit einer Krücke am Kopf verletzt. Der 64 Jahre alte Fahrgast wurde am Montagabend bei der Kontrolle aggressiv und wollte flüchten, wie die Polizei mitteilte. Der Schaffner verstellte dem betrunkenen Mann den Weg, woraufhin dieser zugeschlagen haben soll. Beim Ausholen traf er auch eine Passagierin.

Am Hauptbahnhof in Halle erwartete den Verdächtigen die Polizei. Seine Identität wurde festgestellt und ein Alkoholtest durchgeführt, der 2,68 Promille Atemalkohol ergab. Der Zugbegleiter brach seinen Dienst ab.





Tödliche Attacke auf Schaffner in Rheinland-Pfalz

Der Fahrgast muss sich wegen des Erschleichens von Leistungen und gefährlicher Körperverletzung verantworten. Ob die Passagierin verletzt wurde, war zunächst nicht klar.

Im Februar wurde ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress nahe Kaiserslautern bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrgast keinen gültigen Fahrschein und sollte den Zug verlassen, woraufhin der 26-Jährige dem Zugbegleiter mehrfach heftig mit der Faust gegen den Kopf schlug. Die Tat löste deutschlandweit Entsetzen aus.