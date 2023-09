Berlin (dpa/bb) – Ein betrunkener 84-Jähriger hat mit seinem Wagen an einer Ampel in Berlin-Fennpfuhl eine Seniorin und einen Senior angefahren und zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Zuvor wollten der 71-Jährige und der 84-Jährige am Montagmittag den Weißenseer Weg überqueren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Durch den Zusammenstoß wurden die beiden durch die Luft geschleudert.

Zeugen leisteten laut Polizei Erste Hilfe. Der 84-Jährige wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht, die 71-Jährige erlitt eine Beckenfraktur und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest beim Autofahrer ergab 0,4 Promille Atemalkohol. Ob die Fußgänger oder der Autofahrer Grün hatten, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.