Berlin (dpa/bb) – Ein Mann hat an einem Spielplatz in Berlin-Wedding eine Gruppe Kinder mit einem Cuttermesser bedroht und rassistisch beleidigt. Der 43 Jahre alte Betrunkene soll am Montagabend zunächst am Max-Josef-Metzger-Platz neben einer Treppe uriniert haben, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Kinder bekamen dies mit, woraufhin der Mann sie beleidigt und dabei das Messer gezogen haben soll. Die verschreckten Kinder im Alter von anderthalb bis zwölf Jahren fingen teilweise an zu weinen. Mehrere Mütter riefen die Polizei, die den Mann festnahm. Ein Alkoholtest ergab 2,28 Promille Atemalkohol. Der für politische Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt.