Erkner (dpa/bb) – Zwei geladene Schreckschusspistolen hat die Polizei in der Nacht zu Donnerstag bei zwei betrunkenen Passagieren der S-Bahn sichergestellt. Laut einem Zeugen sollen der 29-Jährige und die 33-Jährige in einem Zug der Linie S3 mit Waffen hantiert haben, wie die Bundespolizei mitteilte. Am Bahnhof Erkner (Landkreis Oder-Spree) wurden sie kontrolliert. Den erforderlichen Waffenschein konnten sie nicht vorweisen. Die Polizei fand bei dem Mann zudem betäubungsmittelähnliche Substanzen. Bei der bereits polizeibekannten Frau wurde mehr als 2,1 Promille Atemalkohol gemessen. Bei ihrem Begleiter knapp 1,4 Promille. Gegen beide wird wegen Verstoßes gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.