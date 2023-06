Potsdam (dpa/bb) – Betrüger haben eine 84-Jährige in Potsdam übers Ohr gehauen und von ihr eine fünfstellige Summe ergaunert. Ein falscher Polizeibeamter rief die Seniorin am Freitagnachmittag an und erzählte, ihre Schwiegertochter habe bei einem Verkehrsunfall einen Menschen getötet, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es sei ein hoher fünfstelliger Betrag als Kaution notwendig, damit die Schwiegertochter wieder frei komme.

Die 84-Jährige glaubte die Geschichte und gab einer unbekannten Person wenig später das Bargeld. Erst nach der Übergabe sei die Seniorin misstrauisch geworden und informierte Freunde. Die Polizei konnte aber nicht mehr auf die Spur der Betrüger kommen.

Bei derartigen Anrufen rät die Polizei stets zu großem Misstrauen. Es sollten keine Auskünfte gegeben werden zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen. Die Angerufenen sollten die Gespräche beenden und Verwandte unter den ihnen bekannten Telefonnummern kontaktieren.