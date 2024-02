Panketal (dpa/bb) – Unbekannte haben einen Senior in Panketal (Landkreis Barnim) um eine fünfstellige Summe Bargeld betrogen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, gaben sich die Täter in den vergangenen Monaten als vermeintliche Finanzberater aus und warben bei dem Mann für Investments mit Aussicht auf Dividenden. Dafür forderten sie jedoch eine fünfstellige Summe Bargeld. Der Senior versandte das Geld per Post. Nach Angaben eines Polizeisprechers liegt der Betrag unter 20.000 Euro. Als der Mann am Donnerstag kein Gewinn von der scheinbaren Investition erhielt, erkannte er den Betrug. Die Kriminalpolizei hat den Angaben zufolge die Ermittlungen aufgenommen.