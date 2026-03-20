Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat in Berlin und Brandenburg mehrere Wohnungen mutmaßlicher Betreiber sogenannter Kokain-Taxis durchsucht. Konkret geht es um Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte im Alter von 31 bis 38 Jahren, die der Beihilfe zum Handel mit Betäubungsmitteln verdächtigt werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin mitteilten.

Der 31 Jahre alte Hauptverdächtige soll demnach mehrere Autovermietungen zum Schein betrieben haben, mit deren Fahrzeugen Kokain in Berlin ausgeliefert wurde. Zur Gründung der vermeintlichen Vermietungen soll er den Angaben zufolge falsche Personalien aus dem Ausland genutzt haben.





Bei den Durchsuchungen nahmen Polizisten einen der Beschuldigten fest. Er soll am Freitag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. In den sechs durchsuchten Wohnungen fanden die Beamten ein Sturmgewehr, eine Langwaffe, zwei scharfe Pistolen, zwei Schreckschusswaffen sowie diverse dazugehörige Munition, wie es hieß. Außerdem stellten sie mehr als 30 Ausweise aus europäischen Ländern, 15 Kilogramm Silberbarren und rund 8000 Euro Bargeld sicher.