Schönefeld (dpa/bb) – Nach stundenlangen Verzögerungen am Samstag hat sich der Flugbetrieb am Hauptstadtflughafen BER wieder normalisiert. «Die Abflüge sind im Takt bei maximal 20 bis 30 Minuten Verzögerung», sagte eine Sprecherin des Flughafens am Sonntag. Bei den Ankünften gebe es einzelne witterungsbedingte Verzögerungen. Mit etwa 50.000 erwarteten Passagieren sei das Fluggast-Aufkommen geringer als zum Start in die Weihnachtsferien am Freitag, als 73.000 Passagiere vom oder zum BER geflogen seien, sagte die Sprecherin.

Am Samstag hatte am BER ein hoher Krankenstand bei einem Bodenverkehrsdienstleister zu stundenlangen Verzögerungen bei den Abflügen gesorgt. Witterungsbedingt waren auch viele Ankünfte verspätet.