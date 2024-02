Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Reinickendorf sind zwei Tage in Folge Betonplatten auf die Gleise der S-Bahn gelegt worden. Am Sonntag- und am Montagabend wurde auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik und Alt-Reinickendorf jeweils eine Betonplatte auf die Gleise gelegt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. In beiden Fällen überfuhr eine S-Bahn der Linie S25 die Platten. Am Sonntag wurde der Zug erheblich beschädigt, der Zug am Montag war nicht mehr fahrbereit. Auch gab es umfangreiche Auswirkungen auf den Bahnbetrieb. Fahrgäste wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.