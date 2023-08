Berlin (dpa) – Eine Essenslieferung ist am Donnerstagabend in Berlin im Einsatz eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei gemündet. Ein 33-Jähriger im Ortsteil Friedrichsfelde in Lichtenberg beleidigte und schubste einen 40 Jahre alten Lieferanten und bedrohte ihn mit einer Langwaffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Hintergrund war demnach, dass die Imbiss-Bestellung nicht vollständig gewesen sein soll. Nachdem der 40-Jährige geflohen war und die Polizei gerufen hatte, rückte das SEK an und stellte laut Polizei eine Softairwaffe mit Munition in der Wohnung des 33-Jährigen sicher.

Die Beamten nahmen den Mann fest, wobei er den Angaben zufolge leicht im Gesicht verletzt wurde. Ein Atemalkoholtest habe bei ihm einen Wert von 2,3 Promille ergeben. Nach einer Blutentnahme durfte er den Angaben zufolge wieder gehen.