Berlin (dpa/bb) – Der beste Mix aus Kreativität und Handwerk gewinnt: Im Bikini Berlin startet die Deutsche Meisterschaft der Floristik. Bis Samstag treten die neun besten Floristen aus ganz Deutschland gegeneinander an, darunter auch der Berliner Florist Lukas Ernle, der sein Handwerk in Bayern erlernt hat. Das diesjährige Motto lautet: Frieden. «Angesichts der aktuellen politischen Weltsituation, die von Konflikten und Unsicherheiten geprägt ist, ruft die Deutsche Meisterschaft der Floristik dazu auf, mit der Sprache der Blumen eine Botschaft der Liebe, Harmonie und Hoffnung zu senden», so Victoria Salomon, Vorsitzende der Jury.

Gefordert werden verschiedene florale Designs, unter anderem ein Bar- oder Tischschmuck, der ein multikulturelles Treffen interpretiert, ein Raum-Objekt passend zum Veranstaltungsort «Bikini Berlin» als Symbol des Wiederaufbaus sowie eine florale Friedenssäule. Der Wettbewerb ist öffentlich. Ab jeweils 10.00 Uhr können Interessierte den Floral-Designern über die Schulter schauen. Gemeinsame Veranstalter sind der Fachverband Deutscher Floristen und die Fleurop AG.