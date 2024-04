Dresden (dpa) – Die Stimmung in weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft ist im April gestiegen. Die Unternehmen beurteilten ihre aktuelle Geschäftslage etwas besser als im Vormonat und hoben ihre Geschäftserwartungen kräftig an, wie das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo am Dienstag in Dresden mitteilte. Der Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland stieg im Vergleich zum März um 2,1 Punkte auf 92,3 Punkte. Nach dem zweiten Anstieg in Folge deutet sich demnach ein Aufwärtstrend an.

Besonders im Dienstleistungssektor und im Bauhauptgewerbe stieg der Geschäftsklimaindex im April spürbar. In beiden Bereichen stiegen die Erwartungen an den zukünftigen Geschäftsverlauf kräftig. Im verarbeitenden Gewerbe kühlte sich das Geschäftsklima im April dagegen deutlich ab.

Im Handel erwärmte sich das Geschäftsklima im April geringfügig. Sowohl die Einzelhandels- als auch die Großhandelsunternehmen Ostdeutschlands berichteten von besseren Geschäften als im Vormonat. Im Ausblick ist die Entwicklung gegensätzlich. Während Großhandelsunternehmen ihren Ausblick spürbar hoben, senkten Einzelhandelsunternehmen ihren Ausblick überaus deutlich.

Das Ifo-Geschäftsklima Ostdeutschland basiert auf etwa 1700 Meldungen von Unternehmen. Dazu wird jeden Monat nach der aktuellen Geschäftslage und den Erwartungen für die kommenden sechs Monate gefragt, jedoch nicht nach den genauen Gründen dafür.