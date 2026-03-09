Berlin (dpa/bb) – In Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf sind sechs junge Männer festgenommen worden, weil sie zwei S-Bahnen mit Graffiti besprüht haben sollen. Zunächst hatten zivile Einsatzkräfte der Bundespolizei drei Menschen in der Nacht auf Samstag beobachtet, wie sie die abgestellten Waggons besprühten, und sie beim Verlassen der Bahnanlage gestellt, wie die Bundespolizei mitteilte. Die Männer wurden festgenommen. Sie trugen demnach Sprayer-Utensilien bei sich.

Später wurden drei weitere mutmaßliche Beteiligte von der Polizei in der Stadt bemerkt. Auch sie wurden festgenommen. Die sechs Männer sind laut der Polizei alle im Alter zwischen 18 und 19 Jahren. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung sowie des Hausfriedensbruchs ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die sechs Männer wieder freigelassen.



