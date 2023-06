Freienbrink (dpa/bb) – Im Tarifkonflikt des Großhandels in Berlin und Brandenburg soll am Mittwoch für einen Warnstreik die Arbeit niedergelegt werden. Betroffen sind dabei drei Edeka-Lager in Freienbrink, Mittenwalde und in Klein-Machnow, hieß es von der Gewerkschaft Verdi.

«Die Arbeitgeber im Großhandel wissen sehr genau, wie sehr die deutliche zweistellige Preiserhöhung der Lebensmittel auf den Beschäftigten und ihren Familien lastet», sagte Verhandlungsführerin Franziska Foullong. Eine Lohnerhöhung von vier Prozent ab Dezember sei zu wenig. Die Arbeitgeber hatten dies in der ersten Verhandlungsrunde vorgeschlagen, zuzüglich zwei Inflationsausgleichsprämien in Höhe von jeweils 700 Euro.

Verdi verhandelt eigenen Angaben zufolge derzeit für rund 60.000 Beschäftigte des Groß- und Außenhandels in beiden Bundesländern. Die Gewerkschaft fordert unter anderem 13 Prozent mehr Geld, mindestens aber 400 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die erste Verhandlungsrunde war am 11. Mai ohne Ergebnis zu Ende gegangen.