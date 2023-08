Potsdam (dpa/bb) – AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt will bei der Brandenburger Landtagswahl im kommenden Jahr als Spitzenkandidat für die AfD antreten. Daher werde er auf dem Landesparteitag der AfD für den Listenplatz 1 zur Landtagswahl kandidieren, kündigte Berndt am Dienstag an. Der AfD-Landtagsabgeordnete Felix Teichner wies als Beisitzer im Landesvorstand allerdings darauf hin, dass auch die Landesvorsitzende Birgit Bessin bereits Anspruch auf die Spitzenkandidatur angemeldet habe.

Weitere Aspiranten für die Spitzenkandidatur gebe es bislang nicht, berichtete Teichner. Auch ein Termin für den Landesparteitag sei noch nicht festgelegt. Berndt räumte ein, dass er seine Kandidatur für den Listenplatz 1 nicht mit dem Vorstand abgesprochen habe. Er erhielt aber zumindest Unterstützung von Teichner: «Hans-Christoph Berndt ist ein kluger Kopf und hervorragend geeignet», sagte das Vorstandsmitglied.

Die AfD lag in Brandenburg in der jüngsten Wahl-Umfrage im Juli bei der Sonntagsfrage vorn. Im September kommenden Jahres wird in Brandenburg ein neuer Landtag gewählt.

Berndt ist seit 2020 Fraktionsvorsitzender der AfD im Brandenburger Landtag. Er ist auch Gründer und Vorsitzender des Vereins Zukunft Heimat, der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird.