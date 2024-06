Berlin (dpa) – Mit einem Berliner Bären als Souvenir in der Hand hat Berlins Sportsenatorin Iris Spranger die Kroaten um Champions-League-Sieger Luka Modric begrüßt. Direkt aus Lissabon kommend landete der WM-Zweite von 2018 um 15.50 Uhr auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg.

«Ich begrüße die kroatische Mannschaft als erstes Team der UEFA EURO 2024 in der Sportmetropole Berlin und in Brandenburg. Die Vorfreude auf die Fußball-EM steigt in der Hauptstadtregion von Tag zu Tag. In sechs Tagen feiern wir im Olympiastadion Berlin unseren EM-Auftakt mit dem Spiel Spanien gegen Kroatien», sagte Spranger, die vom Vizepräsidenten des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), Hermann Winkler, sowie dem kroatischen Botschafter Gordan Bakota begleitet wurde.

Da die Kroaten ihr EM-Quartier in Neuruppin haben, war auch Bürgermeister Nico Ruhle aus der brandenburgischen Kreisstadt gekommen. Das nächste Team wird an diesem Mittwoch erwartet. Dann reisen die Österreicher mit Nationaltrainer Ralf Rangnick in die Hauptstadt, in der sie auch wohnen werden.