Berlin (dpa/bb) – Klara Schedlich (Grüne) will als jüngste Berliner Abgeordnete auch andere junge Menschen für Politik begeistern. «Ich hoffe, dass sich dadurch mehr junge Leute motiviert fühlen, Politik zu machen», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag.

Die 23-Jährige zog im September 2021 ins Abgeordnetenhaus ein und bleibt auch nach der Wiederholungswahl im Parlament. Ihr Wahlkreis liegt in Reinickendorf. «Ich freue mich sehr, weitermachen zu können», sagte sie. Schedlich ist Sprecherin für Jugend- und Sportpolitik bei den Berliner Grünen.

Der älteste Abgeordnete ist erneut Kurt Wansner (CDU). Der 75-Jährige ist seit 1995 Mitglied für die CDU im Berliner Abgeordnetenhaus. Sein Wahlkreis liegt in Berlin-Kreuzberg. Seit 2011 ist er Mitglied im Innenausschuss, in dem er sich unter anderem mit Innerer Sicherheit beschäftigt.

Das Abgeordnetenhaus will voraussichtlich am 16. März zu seiner ersten Sitzung nach der Wiederholungswahl am vergangenen Sonntag zusammenkommen. Dabei wird Wansner voraussichtlich wieder als Alterspräsident den Vorsitz haben.