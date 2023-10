Berlin (dpa/bb) – Wirtschaftsverbände aus Berlin und Brandenburg habe sich bestürzt über die antisemitischen Kundgebungen und Vorfälle in der Hauptstadt geäußert. «Wir verurteilen Antisemitismus in jeglicher Form auf das Schärfste», hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung. «Die Tatsache, dass sich ausgerechnet in Deutschland Menschen jüdischen Glaubens nicht sicher fühlen, ist schwer erträglich.» Berlin und seine Wirtschaft seien weltoffen und Heimat für Menschen, Institutionen und Unternehmen aller Nationen und jeden Glaubens. «Gerade als internationaler Wirtschaftsstandort ist Vielfalt Teil unserer DNA. Wir alle sind nun gefordert, Gesicht zu zeigen.» Unterzeichnet haben die Erklärung mehr als 20 Wirtschaftsverbände.