Berlin (dpa/bb) – Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler ist nun auch auf Instagram vertreten. Auf der Plattform werben jetzt prominente Persönlichkeiten dafür, bei der Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin am 11. Februar die Stimme abzugeben. Die Videos, darunter von Sänger Tim Bendzko, Schauspielerin Katrin Sass oder dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, wurden in den vergangenen Tagen und Wochen bereits auf dem Youtube-Kanal des Wahlleiters veröffentlicht.

Die Aktion trägt den Titel «Berlin braucht Deine Stimme!». «Ich freue mich sehr, dass so viele meine Kampagne mit ihrem persönlichen Statement unterstützen», so Bröchler. «Damit setzen wir ein wichtiges Signal, am 11. Februar 2024 wählen zu gehen. Bitte teilen und liken.» Mit seiner Social-Media-Präsenz auf Instagram strebt der Landeswahlleiter nach eigenen Worten an, vor allem jüngere Zielgruppen zu erreichen und für die kommende Wahl zu sensibilisieren.