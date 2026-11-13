Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat und weitere Landesbehörden sind von der umfassenden Störung der Microsoft-Dienste nach eigenen Angaben nicht betroffen. Dort werde ganz normal gearbeitet, sagte ein Senatssprecher auf dpa-Anfrage. Demnach verwendet die Verwaltung keine Cloud-Systeme des Softwarekonzerns Microsoft. Bei der Berliner Polizei hieß es demzufolge: «Bei uns läuft alles normal». Wer online einen Termin Bürgerämtern buchte, bekam wie üblich eine Bestätigung per Mail.

Eine länger anhaltende Großstörung bei Microsoft hat weltweit viele Unternehmen, Institutionen und Verbraucher von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Betroffen sind nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365.





Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot, das Verwaltungsportal für Administratoren sowie Schnittstellen zu Drittanbietern – darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic – zeitweise gestört. Nach eigener Darstellung kommt Microsoft bei der Behebung der umfassenden Störung seiner Dienste Stück für Stück voran.