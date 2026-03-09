Thiersheim (dpa/lby) – Der verlorene Ehering eines Berliners ist in Bayern wiedergefunden worden. Ein ehrlicher Finder hatte den Ring im Wert von rund 4.000 Euro zur Polizei gebracht, wie es hieß. Der Eigentümer soll seinen Ring demnach in den nächsten Tagen zurückbekommen.

Wie die Polizei mitteilte, fand ein Lastwagenfahrer den Ring auf der Herrentoilette einer Raststätte an der Autobahn 93 bei Thiersheim (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge). Er habe den Ring zur Polizei in Oberviechtach (Landkreis Schwandorf) gebracht, die ihn dann an das Fundbüro der Stadt Oberviechtach übergab.





An der Tankstelle war der Fund nicht bekannt

Als die Polizei die Tankstelle am Autohof kontaktierte, stellte sich heraus, dass der Eigentümer des Rings bereits angerufen hatte. Da die Mitarbeitenden aber nichts von dem Fund wussten, hatten sie nicht nach den Personalien des Anrufers gefragt. Die Polizei hinterließ daraufhin ihre Nummer beim Autohof für den Fall, dass sich der Eigentümer des Rings noch einmal melden sollte. Als er einen Tag später erneut bei der Tankstelle anrief, wurde er an die zuständige Polizeistation verwiesen.

Ehering kann abgeholt werden

«Da der Eigentümer das eingravierte Hochzeitsdatum nennen konnte, wird er in den nächsten Tagen von seinem Wohnort Berlin nach Oberviechtach reisen, um seinen Ehering abzuholen», heißt es in dem Polizeibericht. Der Mann wolle sich bei dem Finder für seine Ehrlichkeit bedanken.