Berlin (dpa/bb) – Die Präsidentinnen und Präsidenten der Berliner Hochschulen haben am Freitag die Hochschulverträge für die kommenden fünf Jahre unterschrieben. Auch die Rektorinnen und Rektoren sowie Wissenschaftssenatorin Ina Czyborra (SPD) setzten bei der feierlichen Veranstaltung im Wappensaal des Roten Rathauses ihre Unterschrift.

Die neuen Hochschulverträge regeln die finanzielle Ausstattung der elf staatlichen Hochschulen und Universitäten in Berlin von 2024 bis 2028. Der jährliche Zuschuss in dem Zeitraum steigt von zusammen etwa 1,52 Milliarden Euro auf gut 1,85 Milliarden Euro. Das jährliche Plus von fünf Prozent ist nach Angaben der Wissenschaftsverwaltung im Bundesvergleich einmalig.