Berlin (dpa/bb) – In Berlins SPD entscheiden die Mitglieder über die neue Doppelspitze der Partei. Das beschloss der SPD-Landesvorstand am Montag, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage mitteilte. Zuvor hatte der «Tagesspiegel» berichtet. Details zur Umsetzung und der Zeitplan würden noch diskutiert, hieß es. Sie sollen später bekannt gegeben werden. Auf Basis der Mitgliederbefragung soll die Parteispitze dann bei einem Parteitag am 25. Mai gewählt werden.

Für die Doppelspitze hatten sich in den zurückliegenden Wochen drei Bewerberduos gemeldet. Der amtierende Co-Vorsitzende und SPD-Fraktionschef Raed Saleh tritt gemeinsam mit der Bezirkspolitikerin Luise Lehmann aus Marzahn-Hellersdorf an. Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel bewirbt sich zusammen mit Ex-Staatssekretärin Nicola Böcker-Giannini. Das dritte Duo bilden der bisherige stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand und die Co-Vorsitzende der Berliner SPD-Frauen, Jana Bertels.