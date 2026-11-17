Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat hat knapp ein Drittel der Stadt zu Hitzevierteln erklärt. In den 170 Gebieten sollen Maßnahmen für mehr Hitzeschutz mit besonderer Priorität umgesetzt werden, wie Umweltsenatorin Ute Bonde (CDU) nach einer Senatssitzung mitteilte. Dazu zählen neue Straßenbäume, Grünflächen mit schattenspendenden Pflanzen und die gezielte Nutzung von Regenwasser. Ziel sei, die Temperatur in diesen Vierteln langfristig um mindestens zwei Grad Celsius zu senken.

Laut Bonde werden nun 170 von 542 Berliner Planungsräumen als «thermisch hoch belastet» ausgewiesen, also gut 31 Prozent. Darunter sind viele dicht bebaute Gründerzeitquartiere innerhalb des S-Bahn-Rings, aber auch große Wohnsiedlungen in Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Spandau.





«Hitzeschutz darf keine Frage des Geldbeutels sein»

«Der Klimawandel trifft alle Menschen in unserer Stadt, aber nicht alle gleich stark», sagte Bonde. «Wir definieren jetzt die Gebiete, die im Sommer am stärksten belastet sind. Mit den Klimaschutzmaßnahmen werden wir dort anfangen, wo es unter dem Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit am gebotensten ist.»

Wer sich zum Beispiel keine Klimaanlage leisten könne oder keinen Garten habe, sei der Hitze im direkten Umfeld stärker ausgesetzt. «Deshalb sollen diese Nachbarschaften als Erste von neuen Straßenbäumen, Grünflächen, aber auch technischen Maßnahmen zur Reduktion von Starkhitze profitieren», erklärte Bonde. «So verhindern wir, dass der Klimawandel soziale Ungleichheit verschärft. Hitzeschutz darf keine Frage des Geldbeutels sein.»