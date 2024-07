Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat setzt seine Serie von Besuchen in den Bezirken am Dienstag in Mitte fort. Im Rathaus Mitte trifft die Senatoren-Riege die Mitglieder des Bezirksamts um Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger (Grüne). Danach geht es auf eine gemeinsame Tour durch den Bezirk. Sie führt unter anderem zu einem Roboterhersteller, in ein Familienzentrum und zu einem Mode-Projekt.

Auf dem als Drogenumschlagplatz bekannten Leopoldplatz wollen sich der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und andere Senatsmitglieder über die aktuelle Situation informieren. Bei einem sogenannten Sicherheitsgipfel im Vorjahr waren für den Platz im Wedding ebenso wie für den Görlitzer Park in Kreuzberg umfangreiche Maßnahmen verabredet worden. Erklärtes Ziel ist, die Areale sicherer zu machen und drogenabhängigen Menschen zu helfen.