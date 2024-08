Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat kommt am Dienstag (Pressekonferenz 13.00 Uhr) zu einer digitalen Sitzung zusammen, tagt also nicht wie üblich in Präsenz im Roten Rathaus. Grund sind die Sommerferien. Bei der Sitzung soll es unter anderem um den Bebauungsplan für das neue Deutsche Herzzentrum auf dem Charité Campus Virchow im Wedding gehen. Das mehr als 500 Millionen Euro umfassende Bauvorhaben war im April mit dem ersten Spatenstich gestartet, 2028 soll alles fertig sein. Thema im Senat ist auch der aktuelle Stand bei der Nachnutzung und Entwicklung der riesigen Gebäude des Flughafens Tempelhof.