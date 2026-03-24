Berlin (dpa) – Das 114. Berliner Sechstagerennen wirft frühzeitig seine Schatten voraus. Für die Veranstaltung am 29. und 30. Januar 2027 haben die Veranstalter bereits den Vorverkauf gestartet und warten für die Besucher des Velodroms mit einer Neuerung auf: Erstmals wird eine Teamwertung eingeführt. Dabei werden alle Fahrerinnen und Fahrer in sechs Teams eingeteilt und die individuellen Ergebnisse summiert. Das Team mit den meisten Punkten gewinnt den Wettbewerb, wie die Veranstalter mitteilten.

Die Veranstaltung über zwei Tage hat in den vergangenen Jahren kontinuierlich an Reiz gewonnen. Am finalen Tag war das Velodrom mit 8.500 Zuschauern ausverkauft, wie Managing Director Valts Miltovics sagte: «Insgesamt waren 15.000 Besuchern an beiden Tagen live dabei.»





Auch international gewinnt die Veranstaltung an Prestige. Vom 23. bis zum 25. Oktober wird das Sixdays Weekend erstmals in Abu Dhabi ausgetragen. Das neue Velodrome Abu Dhabi gilt als eine der modernsten Radrennbahnen im Nahen Osten.