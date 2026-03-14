Berlin (dpa/bb) – Anlässlich der Demonstrationen von Rechtsextremen und Verschwörungsanhängern ist die Berliner Polizei mit besonders vielen Einsatzkräften unterwegs. Laut den Angaben einer Polizeisprecherin begleiten 1.800 Beamte die Proteste im gesamten Stadtgebiet. Einen lokalen Schwerpunkt gebe es nicht.Rechtsextremisten und Neonazis wollen in Marzahn und Mitte auflaufen. Zu der Verschwörungsdemonstration am Großen Stern im Tiergarten rief der umstrittene Sänger Xavier Naidoo im Internet auf und kündigte seine Teilnahme an. Der Demonstrationszug soll am Nachmittag von der Siegessäule durch das Regierungsviertel zurück in den Tiergarten führen. Bei der Polizei sind 10.000 Teilnehmer angemeldet.Neben den Demonstrationen würden die Beamten auch das Geschehen rund um das Fußballspiel von BFC Preussen Berlin gegen den Halleschen FC in der Regionalliga Nordost im Auge behalten, hieß es weiter.