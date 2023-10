Berlin (dpa/bb) – Das Berliner Abgeordnetenhaus ist am Donnerstag zu seiner ersten Sitzung nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel vor knapp zwei Wochen zusammengekommen. Als Gast wurde zum Auftakt der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, mit starkem Beifall der Abgeordneten begrüßt. Auf der Besuchertribüne nahmen unter anderem auch Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Berlin Platz. Im Mittelpunkt der Sitzung stand eine Regierungserklärung des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU). Die Erklärung im Abgeordnetenhaus trug den Titel «Berlin hält zusammen – Gemeinsam für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus».