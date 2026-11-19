Berlin (dpa) – Nach dem mitteldeutschen Landesbischof Friedrich Kramer hat auch sein Berliner Kollege Christian Stäblein für eine engere Kooperation der beiden großen evangelischen Landeskirchen im Osten geworben – die bis hin zu einem Zusammenschluss führen könnte. «Es ist Zeit für einen Weg, der in Veränderung und Umbrüchen die gemeinsame Stimme und die Gemeinsamkeiten stärkt», sagte er laut Redemanuskript auf der Herbsttagung der Synode der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Berlin.

Er verwies darauf, dass beide Landeskirchen schon jetzt zusammenarbeiten, etwa bei Personalgewinnung, Ausbildung oder beim kirchlichen Fernunterricht. Er sei aber der Überzeugung, dass nun ein «größerer und mutiger Schritt» nötig sei, um die Kirche für die Zukunft zu wappnen. «Nur, wenn wir etwas ernsthaft verändern wollen und es tun, können wir auch für die kommenden Generationen garantieren, dass Menschen Orte finden, Kirche finden, Anschluss finden. Und das ist unser Ziel.»





Sinkende Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen

Bei den laufenden Tagungen der beiden Kirchenparlamente in Erfurt und Berlin bitten die Bischöfe um Zustimmung für die Aufnahme von «Kooperationsverhandlungen bis hin zum Zusammengehen». Über gleichlautende Anträge entscheiden die Synodalen voraussichtlich am Samstag. Hintergrund der Überlegungen sind nicht zuletzt sinkende Mitgliederzahlen und Kirchensteuereinnahmen.

Am Mittwoch hatte bereits der Bischof der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM), Kramer, auf der Synodaltagung in Erfurt für diesen Schritt plädiert. «Wir haben als EKM noch keine von Finanznöten und Personalmangel getriebene Situation», sagte er. Angesichts der zu erwartenden Entwicklungen sei es aber klug, rechtzeitig über zukünftige Strukturen nachzudenken. Rückläufige Mittel würden künftig die Frage aufwerfen, welche Arbeitsbereiche die Landeskirche noch aufrechterhalten können.

Sein Berliner Kollege Stäblein versicherte, dass ein Mandat für Kooperationsverhandlungen keine Vorfestlegung darstelle. «Nichts ist fix. Es geht jetzt um gemeinsames Abwägen, was gehen könnte und was auch nicht.»