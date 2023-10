Berlin (dpa/bb) – Berlins Innensenatorin und Vorsitzende der Innenministerkonferenz Iris Spranger (SPD) hat nach dem Anschlag von Brüssel keine Hinweise auf eine erhöhte Gefahrenlage in Deutschland. «Wir haben zurzeit keinerlei Erkenntnisse, dass in Deutschland, dass in Berlin solche Anschläge passieren. Aber wir beobachten natürlich die Situation», sagte sie dem TV-Sender Welt am Dienstag.

Sie habe im Landeskriminalamt eine Gruppe eingerichtet, die sich mit der Gefahrenlage und mit der Situation in Nahost beschäftige und ihr täglich berichte. Außerdem seien die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern miteinander in Kontakt. «Wir stehen in engster Verbindung – jeden Tag – auch mit dem Bundesministerium des Inneren, mit Nancy Faeser», sagte Spranger.

Bei dem Attentat in Brüssel wurden am Montagabend zwei schwedische Staatsbürger getötet. Die belgische Polizei schoss den Täter am Dienstagmorgen nach stundenlanger Fahndung nieder. Nach Angaben des belgischen Krisenzentrums auf X, ehemals Twitter, ist der mutmaßliche Islamist inzwischen tot.