Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Grünen haben ihren Parteitag am Samstag abgebrochen. Bei der Wahl zum Landesvorsitz war die einzige Kandidatin Tanja Prinz zuvor durchgefallen. Die 44-Jährige erhielt bei der Landesdelegiertenkonferenz (LDK) in Berlin-Moabit in drei Wahlgängen nicht die nötige absolute Mehrheit. Der Parteitag soll am Mittwochabend fortgesetzt werden. Einem entsprechenden Geschäftsordnungsantrag des Landesvorstands stimmte eine deutliche Mehrheit der Delegierten zu.

Der bisherige Landesvorstand ist nach Grünen-Angaben weiter im Amt und voll handlungsfähig, bis ein neuer Vorstand gewählt ist. Der Landesverband wird laut Satzung von einer Doppelspitze geführt, zu der mindestens eine Frau gehören muss. Bisher sind das Philmon Ghirmai, der zu den den Parteilinken gehört und Susanne Mertens vom Realo-Flügel.

Vor knapp drei Wochen hatte Mertens erklärt, nicht wieder antreten zu wollen. Zuvor hatte sich Prinz bei einer Abstimmung des Realo-Flügels knapp gegen sie durchgesetzt. Prinz gehört zu einem Teil des Realo-Flügels, der die Politik des Landesverbands kritisch sieht und ein stärkeres Gegengewicht zu den Parteilinken bilden möchte.