Berlin (dpa/bb) – Mit dem Start der Berliner Freiwilligentage können Interessierte in den kommenden Tagen in verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten hineinschnuppern. Zwischen dem 20. und 30. September werden mehr als 200 Mitmach-Aktionen in der ganzen Stadt angeboten. Rund 40 Partnerorganisationen sind mit dabei, wie die Veranstalter, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der «Tagesspiegel», mitteilten.

Angeboten werden zum Beispiel das Putzen von Stolpersteinen in Schöneberg, Gartenarbeiten in einem Gemeinschaftsgarten in Spandau oder die Beteiligung an einem Begegnungsfest in einer Unterkunft für Wohnungslose in Treptow-Köpenick. Zum Auftakt werden heute Nachmittag Vögel-Nistkästen im Zentrum für soziale und kulturelle Arbeit Fabrik Osloer Straße gebaut. Mit dabei ist auch Kai Wegner (CDU), Regierender Bürgermeister von Berlin und Schirmherr der Freiwilligentage.

Ziel der Mitmach-Aktionen ist es, ehrenamtliches Engagement zu fördern und die Gemeinschaft in den Kiezen zu festigen.