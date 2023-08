Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Clubszene mobilisiert zusammen mit mehreren Gruppen weiter gegen den Ausbau der Autobahn 100 im Südosten Berlins. Gemeinsam mit dem Umweltverband BUND und der Bürgerinitiative A100 sowie Fridays for Future und anderen Akteuren protestiert sie am Samstag nächster Woche (2.9.) gegen den Weiterbau im 17. Abschnitt. Zur Demo «A100 wegbassen!» erwarten die Organisatoren bis zu 20.000 Menschen – je nach Wetterlage.

Bei der Demo im betroffenen Bezirk rund um das Ostkreuz werden sechs Bühnen von betroffenen Kulturzentren Clubmusik spielen. «Musik ist schließlich tausendmal schöner als Motorenlärm», sagte die Sprecherin der Bürgerinitiative A100, Briti Beneke, am Freitag. Eine Fahrraddemo soll zudem vom Bundesverkehrsministerium in Mitte über den Sitz der Autobahn GmbH und das Rote Rathaus in Richtung Ostkreuz zur Demo fahren.

Nach Angaben des Sprechers der Club Commission, Lutz Leichsenring, sind etwa fünf Clubs vom Ausbau der A100 direkt gefährdet, dazu gehören das «about blank», der «Club Ost» und «Renate». Im weiteren Verlauf seien sogar bis zu 21 Kultureinrichtungen betroffen. Auch mit Blick auf die Klimakrise sei der Ausbau problematisch, so der Referent Björn Obmann vom BUND: «Es ist dumm, die Mobilität von heute in Beton zu gießen, statt zu gestalten und den Gestaltungswillen zu zeigen.»

Nach dem Willen des Bundesverkehrsministeriums soll die A100 in den kommenden Jahren ab Treptower Park durch Friedrichshain in Richtung Lichtenberg ausgebaut werden. Die Verbände und Initiativen protestieren aber bereits jetzt, um die Planung der Autobahn aufzuhalten.