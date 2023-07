Karlsruhe (dpa) – Erneut befasst sich das Bundesverfassungsgericht ab dem heutigen Dienstag (10.00 Uhr) mit den Pannen bei der Wahl in Berlin im September 2021. Dieses Mal geht es um die Bundestagswahl und eine Beschwerde der Unionsfraktion im Bundestag. Aus deren Sicht müsste die Wahl in mehr Wahlbezirken wiederholt werden als vom Plenum mit den Stimmen von SPD, Grünen und FDP beschlossen. Am Mittwoch soll in Karlsruhe weiterverhandelt werden. Ein Urteil wird erst später erwartet.

Die Wahl am 26. September 2021 war in vielen Berliner Wahllokalen chaotisch verlaufen: Es gab lange Schlangen und Wartezeiten, falsche oder fehlende Stimmzettel. Wahllokale mussten vorübergehend schließen oder blieben bis weit nach 18.00 Uhr geöffnet. Beim Bundestag wurden den Angaben nach 1713 Einsprüche gegen die Bundestagswahl im Land Berlin erhoben, darunter auch einer des Bundeswahlleiters.

Die Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses war am 12. Februar dieses Jahres komplett wiederholt worden. Kurz zuvor hatten die Karlsruher Richter und Richterinnen grünes Licht gegeben. (Az. 2 BvR 2189/22)