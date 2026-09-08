Berlin (dpa/bb) – Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant kurz vor der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus einen Wahlkampfauftritt. Am 17. September, drei Tage vor der Wahl, lädt die CDU zu einer gemeinsamen Veranstaltung mit dem Spitzenkandidaten Stefan Evers in ihre Bundesgeschäftsstelle ein. Bei der Veranstaltung unter dem Motto «Extremisten von der Macht fernhalten. Lösungen aus der Mitte» gehe es um eine klare Abgrenzung von den politischen Rändern und die politischen Antworten der CDU für Berlin, teilte die Partei mit.

Im Berliner Wahlkampf haben CDU-Politiker genauso wie die der SPD mit starkem Gegenwind zu kämpfen, weil die Reformpläne der schwarz-roten Bundesregierung bei vielen Menschen nicht gut ankommen. Nach der Wahl in Sachsen-Anhalt wird verstärkt über die Rolle von Kanzler und CDU-Chef Merz diskutiert. Er ist Umfragen zufolge in der Bevölkerung nicht sehr beliebt.





CDU in Berlin bei Umfragen knapp vorn

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag hatte die AfD mit 43,8 Prozent ein Rekordergebnis erzielt. Dagegen wurde die bisher regierende CDU mit 17,2 Prozent abgestraft und musste schwere Verluste hinnehmen. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern werden am 20. September neue Länderparlamente gewählt. In Berliner Umfragen lag die CDU zuletzt mit rund 20 Prozent knapp auf Platz eins oder hinter der Linken auf Platz zwei.