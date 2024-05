Berlin (dpa/bb) – Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg ist in die CDU eingetreten. «Felor Badenberg ist jetzt CDU-Mitglied, und wir freuen uns sehr», sagte CDU-Landesgeschäftsführer Dirk Reitze am Donnerstag auf Anfrage, nachdem der «Tagesspiegel» berichtet hatte. Die Politikerin gehörte dem seit Ende April 2023 amtierenden schwarz-roten Senat zunächst als Parteilose an. Nominiert worden war sie für den Posten von der CDU.

Badenberg wurde 1975 in der iranischen Hauptstadt Teheran geboren. Vor ihrem Wechsel in den Berliner Senat war sie seit 2006 im Bundesamt für Verfassungsschutz tätig, seit Juni 2022 als Vizepräsidentin. Die Juristin leitete beim Verfassungsschutz den Bereich Rechtsextremismus und Terrorabwehr.