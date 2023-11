Berlin (dpa/bb) – Die Berliner CDU hat für Samstag zu einer Landesvertreterversammlung eingeladen. Sie steht im Zeichen der Wahlen zum Europaparlament im kommenden Juni. Die Delegierten kommen dafür am Vormittag (10.00 Uhr) in einem Hotel in Berlin-Mitte zusammen. Berlins Regierender Bürgermeister und CDU-Landeschef Kai Wegner will eine Rede unter dem Motto «Mit Sicherheit. Für Europa» halten.

Ein weiterer Tagesordnungspunkt ist die Wahl der Bewerberinnen und Bewerber und die Festlegung der Reihenfolge auf der Landesliste bei der Europawahl am 9. Juni 2024.

Anschließend ist eine Diskussionsrunde zu sicherheitspolitischen Herausforderungen in Europa geplant. Daran sollen unter anderem der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im EU-Parlament, Daniel Caspary, der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag, Johann Wadephul, und Sarah Pagung von der Körber-Stiftung teilnehmen.