Berlin (dpa/bb) – Auch in diesem Jahr bieten etliche Berliner Bezirke vergleichsweise kostengünstige Reisen für Kinder und Jugendliche an. Die unterschiedlichen Angebote ermöglichen jungen Menschen Freizeitgestaltung von Reiterferien bis Badeurlaub. Die Reiseziele variieren stark. Viele Fahrten gehen ins brandenburgische Umland, etwa in den Spreewald, oder führen die Kinder und Jugendliche in andere Bundesländer, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter den Berliner Bezirken zeigt.

Aber es gibt auch die Möglichkeit, noch weiter in die Ferne zu reisen. Jugendliche aus Reinickendorf haben unter anderem die Möglichkeit, in den Ferien in die USA oder nach Schweden zu reisen. Je nach Bezirk liegen die Zahlen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an den Ferienreiseangeboten weit auseinander. Im vergangenen Jahr gab es etwa in Treptow-Köpenick rund 300, in Friedrichshain-Kreuzberg waren es mehr als 900.

Ziel der Berliner Bezirke ist es, möglichst vielen jungen Menschen einen kostengünstigen Urlaub zu ermöglichen. In Spandau wird am Einkommen der Eltern gemessen, wie viel diese für eine Reise ihrer Kinder bezahlen müssen.

«Ich erinnere mich aus meiner Kindheit und Jugend an viele schöne Reisen mit Freunden an neue und aufregende Orte. Ich weiß aber auch, dass in vielen Familien das Geld für einen großen Urlaub zu knapp ist», sagte der Jugendstadtrat Christoph Keller (Linke) aus Berlin-Mitte zu den Fahrten. Er freue sich, dass kostengünstige Reisen auch dieses Jahr wieder möglich seien.

Betreut werden die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen 6 und 26 Jahren nach Angaben der Bezirke üblicherweise von Erziehern, Sozialpädagogen oder Betreuern von freien Trägern. Bei den Reisen sind mindestens zwei volljährige Betreuer dabei, die pädagogisch geschult sind und Erste Hilfe beherrschen.