Berlin (dpa/bb) – Viele Apotheken bleiben am kommenden Montag (23. März) in Berlin geschlossen. Grund dafür ist ein bundesweiter Protest der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, wie der Berliner Apotheker-Verein mitteilte. Wenn Patientinnen und Patienten dringend Medikamente bräuchten, können sie diese am Montag in Notdienst-Apotheken bekommen. Der Verein empfiehlt, Rezepte möglichst vor Montag einzulösen.

Hintergrund des Protests seien demnach unzureichende wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Apotheken und eine anhaltende Schließungswelle. «Wer die Vor-Ort-Apotheken weiter wirtschaftlich ausbluten lässt, gefährdet die flächendeckende, sichere und schnelle Arzneimittelversorgung für Bürgerinnen und Bürger», sagte Anke Rüdinger, Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins.





Das Honorar für die Abgabe rezeptpflichtiger Medikamenten sei seit 13 Jahren nicht mehr gestiegen, wohl aber Löhne und Kosten. In Berlin mussten demnach seitdem rund 20 Prozent der Apotheken schließen.