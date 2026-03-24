Berlin (dpa/bb) – Die Berlinale soll künftig einen Tag früher beginnen. Die Internationalen Filmfestspiele werden im nächsten Jahr nicht mehr an einem Donnerstag, sondern an einem Mittwoch eröffnet. Die nächste Ausgabe ist vom 10. bis 21. Februar 2027 geplant, wie die Festivalleitung mitteilte.

Damit soll auch die Preisverleihung einen Tag früher stattfinden, nämlich freitags (19. Februar) statt samstags. Zum Abschluss der Berlinale soll es dann am Samstag und Sonntag gleich zwei Publikumstage geben, dann werden viele Filme des Festivals noch einmal auf der Kinoleinwand gezeigt.





Berlinale meldet neuen Ticketrekord

Die Berlinale zählt zu den großen Filmfestivals der Welt. Nach Angaben der Leitung wurde in diesem Jahr ein Besucherrekord erreicht. Insgesamt seien 343.200 Tickets verkauft worden, 2025 seien es 340.000 gewesen.

«Die nicht ganz geheime Geheimwaffe der Berlinale ist unser wunderbares Publikum», teilte Festivalchefin Tricia Tuttle mit. Mit der nun vorgenommenen Anpassung könnten sie dem noch besser gerecht werden und auf die steigende Nachfrage beim European Film Market (EFM) eingehen. Bei dem Branchentreffen werden neue Filmprojekte gehandelt.

Zuletzt war heftig über die Zukunft der Berlinale und ihrer Intendantin diskutiert worden, nachdem Äußerungen zum Nahostkonflikt während des Festivals Debatten ausgelöst hatten. Die US-Amerikanerin Tuttle bekam viel Unterstützung aus der Kulturbranche und bleibt im Amt. Mit großer Freude planten sie die 77. Berlinale, teilte sie mit.